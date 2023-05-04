行政院長陳建仁昨（3）日才表示，行政院今將提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，不料新北市警方昨晚追查「台版柬埔寨案」，竟發現台北市警大同分局寧夏所葉姓所長涉嫌洩露資料給「藍道」等人，並收取賄賂。對此，PTT鄉民也熱議，有網友怒批，「民進黨執政七年，治安地獄」、「果然是EE詐騙園區，警察是兼職」。

士林地檢署3日指揮台北市警察局、新北市刑大以及警政署督察室，前往寧夏所及葉的住處展開搜索，據了解，現已查扣4萬多元疑似不法所得。且葉姓所長涉及偽造文書罪、洩密罪，還疑似將資料交給詐騙集團使用，衍生使公務人員登載不實的犯行，目前該所長是否從中收取好處，已由政風人員調查中。

高階警官疑似與詐騙集團合流，也引爆網路上的討論熱度，鄉民紛紛留言，「笑了，難怪抓不完」、「已經開始墨西哥化」、「真是一條鏈啊」、「民進黨執政這幾年，警察根本體系性壞死」、「不怕個資外洩了，反正已經被政府賣掉」、「哈哈哈果然是EE詐騙園區，警察是兼職」、「民進黨管不到治安」、「內政部沒救了吧」。

PTT網友對寧夏派出所所長涉嫌與詐騙集團連結展開熱烈討論。（圖翻攝自PTT）

針對這起案件，也有網友質疑，「台灣的警察到底是誰在管的啊？都沒有主責單位嗎？」得到鄉民各種嘲諷回應如「本來就是內政部的權力，不用喬」、「考績誰打就誰管，地方政府算什麼」。