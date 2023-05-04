國民黨桃園5選區黨內自殘，呂玉玲找來智庫執行長柯志恩一起掃街拜票。(呂筱蟬攝)

國民黨桃園5選區黨內自殘，呂玉玲找來智庫執行長柯志恩一起掃街拜票。(呂筱蟬攝)

國民黨桃園市立委第5選區初選火藥味濃，參與初選的市議員黃敬平，砲火猛烈攻擊現任立委呂玉玲，呂今天一早找來國民黨智庫執行長柯志恩「志玲連線」一起在平鎮山仔頂市場掃街。呂表示，呼籲黨內不要放話也不要攻擊，這樣的話讓民進黨會更加得逞；柯則說，未來最大敵人是民進黨，不能只看初選，而是大選不只要選，且一定要選贏。

呂玉玲表示，對於黃敬平的攻擊，不用一一回應，呼籲黨內不要放話也不要攻擊，這樣的話讓民進黨會更加得逞，應該用正面的能量來選舉，團結國民黨才會重返執政。柯志恩則認為，黨內同志應該要有一貫精神，畢竟未來最大敵人還是民進黨，可以看出大家在黨內當中，可以直接用守勢或是攻勢，言語上面應該都是炮口對準民進黨，這才是對未來選戰中的整合，且對國民黨的凝聚力來說不能只看初選，而是大選不只要選，而是要選贏，這才是最重要的一件事情。

團隊喊出「志玲連線」掃街拜票，因應母親節將至，並送上民眾康乃馨表達祝賀。呂玉玲也說，新世代女力是實力拚出來的，柯志恩在2022受到國民黨徵召擔任艱困選區，她曾說過承擔比承接重要所以去高雄挑戰，她是女力代表，更重要的是自己會在桃園團結大家，在2024也要承擔為桃園打拚。

柯志恩則說，呂玉玲過去是在立法院的好同事，不管在哪一個委員會表現都是戰力十足，她是一個時時刻刻都在乎地方發展的，在桃園市長選舉時成全，在這次立委選舉當中她面對黨內非常多挑戰，這就是女力的精神，也十足展現對地方的關切，對整個民進黨政府做得非常爛的地方強力監督，這樣的好朋友面臨挑戰，決定站出來力挺到底。

國民黨桃園市第5選區立委初選，預計本月28、29、30日進行電話民調作業，31日公布結果，出線者將對決民進黨市議員楊家俍。