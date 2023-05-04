有關新購F-16V戰機交機延後問題，國防部長邱國正接受媒體訪問時表示，今年的確延宕，但建案有很多備案，要克服未來因素，都在掌握之內，也要求美方做彌補，不管是料件、零附件優先提供給我們，自己也要提升妥善率，官方也要求洛馬公司好好處理，多方面管道進行、降低傷害，但整體來講，115年能夠全數獲得，現透過外交、AIT、國防部等做努力。

被詢及軍售沒有違約修款，讓美方予取予求，邱國正說，這是政府間的契約，不是直接對商人，政府間的契約沒有罰款問題，但這是責任的問題。但假如對民間採購等發生延宕，則有違約金的問題。

至於當前中共威脅，邱國正說，目前中共各種方法都在運用，台灣也了解到雙方戰力、武器裝備去比較的話，一目了然的，我們應對周延，該要警告、警示，逾越某個界線就要處理了，我們講過，超過一個空域就不是第一擊了，是要自衛反制。

邱國正也指出，中共航艦山東號在東部出現後，東部地區也在國軍檢討範圍了，儘量避免開打，但開打台灣沒有前方後方，我們的口號是「處處做戰場、時時作訓練」，為什麼會在村子訓練，戰力保存現在更重要了，如果沒有保存，後面無從戰力發揮，戰力保存只會更強化。

有關漢光兵推撤僑演練，邱國正說，他不知道，漢光演習是針對敵人可能狀況去因應。