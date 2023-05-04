美國去年底對大陸先進半導體設下嚴格出口管制措施，未經許可的廠商不得出售技術或設備至大陸，企圖透過此舉打擊大陸發展戰略技術的能力，但就目前的狀況來看，大陸人工智慧產業沒有被制裁擊潰，僅被拖慢了腳步，且長時間下來可能削弱美國制裁的衝擊。

路透社報導，出口管制措施讓輝達（Nvidia）與超微（AMD）無法出口最先進的人工智慧晶片給大陸廠商，但他們為了鞏固市場，在未踩紅線的狀況下，輸出性能較差的晶片。

即使速度較慢，但大陸人工智慧技術仍能獲得提升，騰訊在今年4月初使用輝達修改過的H800晶片，可以將人工智慧系統的訓練時間減少一半以上，從10天降至4天。

八六證券分析師Charlie Chai提到，就我們觀察到的結果，人工智慧公司似乎認為晶片制裁的阻礙相對較小，且可以受到控制。即使花費的時間與經濟成本變高，但很難阻止大陸人工智慧產業進步。

報導提到，因簽有保密協議，而無法透露身分的業內人士表示，「到時候，或許必須花費 2000萬美元而不是1000萬美元來訓練它，看起來很糟糕，但這對阿里巴巴或百度來說並不是問題。」

AI新創企業Anyscale工程師Cade Daniel提到，「出口管制措施令人關注，但它並沒有展現出想像中那種破壞性。」