超馬好手林義傑（現改名林瀚駩）被訴與多名律師、會計師合作，找影視公司授權抓盜版索求和解金獲利的「著作權蟑螂」案，涉案的鄭姓律師、陳姓法務人員原本獲緩起訴，但2人都 事後都拒繳18萬元處分金，台北地檢署日前撤銷2人緩起訴處分，4日改依《律師法》、《刑法》包 攬訴訟罪起訴2人。

檢方起訴，林義傑2021年成立顧問公司，同年7、8月取得2家知名影視公司3個月的取締盜版專屬授權，並約定將2成和解金分潤給影視公司，再和3名律師、1名會計師合作，透過科技公司許姓負責人上網遍尋非法下載網路IP，再交由律師事務所遞狀，向全國各地檢警提告抓盜版，逼網友支付和解金。

檢方查出，林義傑等人在半年間提起訴訟超過千件，光4部影片就提告上千個網友IP，造成各地檢警辦案癱瘓，有檢察官將案件移轉管轄至其他地檢署，還被林的律師檢舉「濫權」不當移轉管轄。

但林義傑在全國「亂槍打鳥」提告案件極大部分都被檢察官不起訴，僅約20多件成案，林義傑的律師出面與網友洽談和解金，並要求每案3萬元至5萬元不等的和解金，部分網友因擔心官司纏身，被迫支付和解金。

去年檢方依違反《律師法》、《刑法》包攬訴訟罪起訴林、2名律師共6人，另涉案鄭姓律師、余姓會計師、陳姓法務3人因認罪，北檢給予獲緩起訴處分。

但據了解，鄭、陳2人因事後決定上法院力爭無罪，因此未在期限內各支付18萬元處分金，北檢今年1月撤銷2人緩起訴處分，並於今天偵結起訴2人。