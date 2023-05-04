鴻海集團創辦人郭台銘日前提及，要在高雄半屏山蓋小型核能電廠，甚至是「1縣市1小型核電廠」，相關言論引來社會關注。原能會今（4）日回應，能源政策須由經濟部評估，上述議題都只是郭台銘的個人意見。

立法院教育及文化委員會今日審查112年度中央政府總預算有關原能會主管預算（公務預算）解凍案，以及邀請國科會主委吳政忠列席就「半導體科技人才培育」進行專題報告，並備質詢。

郭台銘日前提出要在高雄半屏山設立核電廠，之後在左營鄉親座談時再提出每個縣市都設立小型核融合核電廠，而新式核融合電廠大小更只有傳統電廠的1／10，也強調自己支持無碳家園，而非無核家園，相關言論引起社會正反的評論。

原能會主任秘書王重德今日指出，能源政策的主管機關是經濟部，當中還牽涉地質、環評等部分，若經濟部確定要這樣做，還得經過能源主管機關評估，「這議題（1縣市1核電廠）是郭董個人的意見」。