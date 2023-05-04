美國對台軍售延遲交貨，總價高達近190億元，尤其最重要的「F-16V戰機」首批到貨恐延宕2年，國防部長邱國正表示，沒有違約罰款問題，政府間契約只有責任；對此，國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，政府對政府，簽的合約也要公平合理，一定要求審計部去查帳，看看有沒有浪費公帑的狀況。

曾銘宗批評，為什麼當時簽的合約金額這麼大，沒有違反相當的處罰條款，依照時程交機，這是最基本原則，他再次強調，不合理的付款真的不可以，這是2300萬民眾的血汗錢，一定要求審計部去查帳，看看有沒有浪費公帑的狀況。

至於延緩交機，對於東部偵蒐有沒有影響，邱國正表示，會全盤檢討，山東艦出現後，就在國軍檢討範圍，如果一旦開打，「處處都是戰場」；曾銘宗指出，要提醒2300萬民眾，為什麼馬政府執政時代，8年台海最和平穩定，蔡政府執政7年，為什麼台海是外媒心中，世界上最危險地方，甚至連國防部長都認為處處是戰場。

曾銘宗表示，為什麼有這麼大轉變，自己國家自己救，外面情勢嚴峻，我們要做好準備，蔡政府執政7年，把台灣帶到這個境界，所以明年的大選，是和平與戰爭選擇，希望民眾睜大眼睛。