過去新冠疫情嚴峻時，第一線醫護忙爆，中央疫情指揮中心因此訂定相關獎勵措施，不過胸腔內科醫師蘇一峰爆料，有醫護一個月採檢上百名疑似病患，結果採檢獎勵金只領到9元，怒批「侮辱性極強」。

台北市立聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰日前在臉書表示，「為什麼醫療人員要走上街頭抗議？」一個醫學中心的護理人員，一個月來辛苦在第一線幫忙採檢上百位疑似染疫的患者，但最後就只領到9元的採檢獎勵金，他感嘆「是的，9元，侮辱性極強的一個數字」，並透露其實還有很多醫療人員的付出是零元。

從蘇一峰貼出的醫護友人戶頭紀錄顯示，去年（2022年）9月的「8-9採檢獎」只入帳台幣9元。貼文曝光後，許多網友看傻眼，紛紛留言：「一顆茶葉蛋都買不到！」、「麥香紅茶都10元」、「蛋都買不起的防疫津貼」、「给了8千多億元的錢用到那」、「8400億？」。

蘇一峰解釋，之所以會出現採檢費只拿到9月的狀況，是因為醫院申請費用只能申報一項，「你決定申請確診照顧費用一項，採檢補助費用就不給你申報。所以如果有篩檢出陽性患者，這個患者住院被申報了，急診醫護就沒有採檢費用。」