今天5月4日（農曆3月15日）為武財神趙公明的誕辰，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖牛、雞、狗在武財神誕辰後財運將爆棚，事業上能有好表現賺到錢財外，投資方面只要把握機會將可獲得回報，其中生肖牛正、偏財運都有賺頭，可好好把握。

▍生肖牛

生肖牛在武財神誕辰後財運將超級旺，在業績方面不僅能屢創新高獲得好表現，使自己賺取豐厚獎金日子越過越好。另外在投資方面只要選對時機入場，將可帶來不少的回報，可好好把握。

▍生肖雞

生肖雞做事認真謹慎，能夠準確地抓住商機，而在武財神誕辰後可進財順利，事業上有機會展現自己才能，進而受到老闆和主管關注，並託付重要企劃，而他們也不負重望順利完成，獲得一筆可觀錢財。

▍生肖狗

生肖狗在武財神誕辰後好運降臨，事業上先前的努力終於迎來甜美果實，並且有機會闖出一番成就收穫滿滿。另外在偏財運方面機會多只要好好把握，就能賺到不錯的數目，增加固定額外收入。