美系外資表示，看好創意(3443)、世芯-KY(3661)是全球少數純粹設計全球AI ASIC的業者，將扮演AI ASIC的推動者，而大型業者傾向採用具有領先設計能力和更高效率的IC設計業者，例如，AWS儘管其現階段7奈米的ASIC已經相當可觀，但仍然與設計服務公司合作開發其下一代5奈米項目。

美系外資表示，針對近期對代工供應鏈調查顯示，創意目前5奈米AI ASIC正在進度中，目標是在明年第一季進入量產，估計後續5奈米相關將有助於拉高價格，5奈米2024年將貢獻創意營收達2億美元，正如先前所預期的，創意量產具有龐大的潛力，因此，儘管5奈米AI ASIC項目的毛利率較低，但因項目投資回報率高，故對創意依舊是個好機會。

3月初美國商務部的新實體清單中，有28家中國廠商入列，其中包含蘇州盛科(Suzhou Centec)，由於蘇州盛科是台積電旗下IC設計服務廠創意的大客戶，美系外資表示，蘇州盛科為創意第二大客戶，據悉，目前經台積電(2330)調查後已經申請復工ECCN代碼，且根據對代工廠供應鏈檢查顯示出，繼盛科後，大陸網絡項目的晶圓訂單多持續增加，故也提高創意2023年在大陸的樂觀預期，但短期上行空間的潛力將取決於下半年的產能確保程度。

有鑑於上述正向看法，美系外資一口氣將創意目標價由888元調升到1280元，評等由中立調升到優於大盤。