●美國聯準會周三宣布基準利率調升25個基點（1碼），至介於5.00%～5.25%，創下2007年8月以來新高，並為2022年3月以來連續第10次升息。聯準會在5月聲明中刪除了3月聲明曾出現的「委員會預期再度收緊政策或許是合適之舉」的措辭，暗示該央行可能暫停緊縮周期，為美股盤初帶來提振，惟聯準會主席鮑爾會後的發言使美股反轉收黑，他表示雖然通膨自去年中以來有所放緩，但通膨壓力仍然很高，通膨率要回落至2%目標仍有很長的路要走，限制性貨幣政策可能需要維持一段時間才能降低通膨。如果預測大致正確，那麼就不適合降息，「我們不會降息」。他並表示通膨率仍然過高，現在就說升息周期已經結束為時過早。

●根據芝商所（CME）FedWatch工具，周三美國利率期貨市場押注聯準會將在6月和7月會議暫停升息，而在9月會議降息的可能性超過70%。

●白宮經濟顧問委員會周三發布報告，就美國若真如財政部所預估最快在6月1日出現債務違約提出3個可能發生的情境，第一種情況是違約一段時間、第二種情況是國會迅速採取補救行動下的短期違約，而第三情況是在掉落懸崖前止步，即國會在最後一刻化解危機。報告指出第一種情況最糟，但這三種情況都將對美國經濟帶重大衝擊。若出現第一個情，則美股恐將崩跌45%，第三季估將流失多達830萬個工作，而美國經濟將萎縮6.1%。若出現第二種情況，則美國將流失50萬個工作、經濟估將萎縮0.6%。第三情況可能導致20萬個工作流失，美國經濟萎縮0.3%。

●聯準會暗示將暫停升息，周三美元和美國公債殖利率下跌。尾盤美元指數跌0.46%，歐元漲0.5%，報1.1054美元。日圓漲0.74%，報135.53兌一美元。英鎊漲0.75%，報1.257美元。美國10年期指標公債殖利率尾盤跌跌3.6個基點，至3.403%。30年期債息跌1.9個基點，報3.7128%。2年期債息跌3.9個基點，至3.9407%。

●受美元和美國債息下滑提振，周三紐約期金收漲0.7%，報每盎司2037美元。

●聯準會升息，以及投資人對經濟前景感到擔憂，周三國際油價延續前一日的大跌走勢。紐約期油收跌3.06美元或4.3%，報每桶68.60美元，盤中最低觸及67.95美元，創下3月24日來新低。布蘭特期油收跌2.99美元或4%，報每桶72.33美元，創下2021年12月以來收盤新低，盤中一度跌至71.70美元，創下3月20日來最低價。