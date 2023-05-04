天使二刀流大谷翔平今（4）以二刀流之姿先發登板交手紅雀，在第5局投出了該場第13次三振，不僅平了個人單場最高紀錄，大聯盟生涯三振數也正好來到500次，成為了「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）後，第2位達成生涯500K、100轟的球星。

經過2天休息，大谷翔平蓄勢待發，挑戰個人開季5連勝，首局面對紅雀開路先鋒、也是經典賽隊友的努特巴（Lars Nootbaar），大谷不留情面，滿球數狀態下以招牌「Sweeper」將努特巴三振出局，該局大谷翔平出局數都是以三振拿下，但仍遭戈曼（Nolan Gorman）敲出陽春彈失1分。

天使立馬還以顏色，祖瑞（Brandon Drury）走出開季低潮，2局上同樣擊出陽春炮追平比分，第3局大谷翔平敲出本場第2安帶打點，幫助天使取得超前分，瑞福洛（Hunter Renfroe）再打出內野安打，天使3比1領先紅雀。

前3局賞給紅雀打線8K，手握2分領先的大谷翔平看似將主宰賽場，卻在第4局出現狀況，連續被敲2支二壘安打先掉1分，卡爾森（Dylan Carlson）再轟出2分炮，將天使領先優勢化為灰燼，這局大谷翔平再送出2K，第5局的出局數同樣全由三振拿下，其中大谷翔平賞給艾瑞納多（Nolan Arenado）的單場第13K更是追平個人紀錄。

大谷翔平以97球投完5局後退場，被敲出5支安打，儘管四死球數控制在2次，但仍遭2轟重擊失掉4分，送出追平生涯紀錄的13次三振，每位紅雀球員都至少領到1次大谷翔平送出的老K，防禦率則是上升至2.54，大谷翔平以比數3比4落後時下場，目前仍是敗投候選人，若要連續開季連勝紀錄，得求天使打線幫助大谷逃敗。打擊方面進行到7局上，大谷4打數敲出2支一壘安打，帶有1分打點，打擊率上升到3成01。