79歲的陳惠敏曾是知名武打明星，拍過許多膾炙人口的動作電影，包括有《舞廳》、《古惑仔》系列等，他武打實力雄厚，曾在1983年僅用了45秒便K.O.日本拳手森崎豪，收獲不少粉絲。近日，陳惠敏同框一名大陸網紅，只見兩位並排坐，網紅雙腳大開絲毫沒有顧慮到身旁的人，而陳惠敏優雅閃避該網紅的坐姿，引起大批網友熱議。

陳惠敏近日與一名名為「天津李四」的大陸網紅交情不錯，近日陳惠敏與天津李四並排坐的斷片在網路上流傳，只見天津李四大開雙腿，霸佔了三分二畫面，絲毫沒有顧慮到其他的人。陳惠敏則優雅地翹腳坐，巧妙閃避對方的雙腳，卻讓網友認為失了霸氣。

短片曝光後，有網友表示「天津李四」相當不尊敬長輩，霸佔空間讓陳惠敏幾乎無位坐，紛紛直批：「要不是現在社會文明，你竟擠大哥？」、「網紅那麼膨脹在座的各位都有責任」、「把人家擠得沒素質」、「在陳惠敏面前多少有點不尊重」、「好低調啊，更像一個普通老頭」、「都老了，讓人家好好休息吧」。

事實上，陳惠敏曾當過香港皇家警察，後在因緣際會下成為香港知名黑幫組織14K的老大。自幼學拳的他曾創下紀錄，僅花35秒時間就擊敗日本拳王森崎剛，功夫實力還能和武打傳奇李小龍齊名，李小龍曾公開稱讚陳惠敏是當時最能打的演員，甚至在香港還有「拳有陳惠敏，腿有李小龍」的說法。