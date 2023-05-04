澎湖海上花火節展開，也宣告進入觀光旺季。澎湖縣政府今年祭出39萬元的總獎金，讓愛好攝影的國人即起至10月底止，到澎湖旅遊時，邊玩邊拍來記錄花火、自然景觀或歷史底蘊等之美時，還能投稿2023「抓住澎湖之美」攝影比賽拿獎金，獲獎除了有獎牌外，最高還有5萬元獎金。

此外，為利公務洽公之便，同時助推南海觀光旅遊，澎縣府公共車船管理處，也即起租用民間快艇，航行夜泊七美航班，即起至9月，每週一、二的16：50分馬公→望安→七美並夜泊七美；每週二、三上午06：00則開航七美→望安→馬公，每週往返2航次，將是澎湖今夏最夯航班。

2022「抓住澎湖之美」攝影比賽花火組金牌-陳麗秋-美哉澎湖煙火。澎湖縣政府提供

澎縣府旅遊處長陳美齡強調，攝影主題需以2023年澎湖國際海上花火節21周年及澎湖縣內自然景觀、歷史人文為主題，參賽作品須在最自然的方式下拍攝，嚴禁AI合成等各類非自然手法，同時空拍組僅限以自然人身份使用無人機拍攝並遵守無人機相關飛行限制，空拍作品須說明拍攝經緯度及高度，所拍攝之參賽作品亦僅能以空拍組參賽，不得參與花火組及一般組比賽，報名比賽簡章請至澎湖 Travel 網站(http://penghutravel.com)下載。

2022「抓住澎湖之美」攝影比賽一般組銀牌-李清吉--花火節之美。澎湖縣政府提供

車船處長馬金足表示，新增開夜泊七美航班依照使用者付費原則收費，但為兼顧離島居民福利，給予設籍望安、七美居民搭乘馬公-望安或馬公-七美票價統一為201元（年度保險費調漲1元）的優惠，一般乘客則仍依車船處公告票價表收費。

同時為方便旅客事先規劃行程，夜泊七美航班將自開船日前1個月受理電話預約訂票，受理對象為一般民眾，每航次名額為60名（額滿為止），訂票時間為每日11：00至19：00。訂票專線（06）9272376完成電話預約訂票者，須於開船前1〜2日上午11：00〜19：00至公車總站付款並取票。若因風浪過大或如有因颱風或天氣等不可抗力因素致航班停駛者，將不另行通知，請完成電話預約訂票者，自行上網站http://www.phpto.gov.tw查看。