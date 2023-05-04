網紅陳沂今(4)日指出，她很支持民進黨創黨理念，但民進黨得到權力後，很快也變成他們最討厭的那種樣子了，中間理性選民最終失望收場，於是只剩網軍整天戰來戰去。該文讓網友直呼太精闢了，也有網友質疑「平時不見妳說，選舉到了才說，看來有貓膩」。

陳沂今在臉書指出，從前新竹市長林智堅論文抄襲事件，民進黨傾全黨之力護航後，會發現現在執政者處理事情的方式就是硬拗到底，這點在高端疫苗爭議也可以清楚看見，永遠不面對問題，敢質疑就是不愛台灣，往質疑的人身上潑髒水，連黨內少數清醒的聲音也不放過。至於民進黨的側翼也如此，不講邏輯，雙重標準。

「民進黨創黨理念我是很支持的」，陳沂說在國民黨威權統治的年代，民進黨創黨元老用一輩子的青春血淚，換來今日的各種自由，但金錢權力使人腐敗，當民進黨得到權力後，很快也變成他們最討厭的那種樣子了。陳沂認為，中間理性選民，最終失望收場，於是大家對政治冷感，只剩網軍整天戰來戰去，繼續抱團取暖。

針對這篇文章，有些網友認同並表示「側翼是這幾年比較誇張，真的會連帶讓人討厭該黨」、「完全說出了許多仍保有是非的民眾的內心話」、「這篇文章整個說出我的心聲」、「極度中肯，太精闢了」。但也有網友質疑「平時不見妳說，選舉到了才說，看來有貓膩」。