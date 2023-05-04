來台灣當交換生的澳洲大學生蕭里，疑因接觸滅鼠藥住院治療，經由家屬透過群眾募資平台募得回澳洲的醫療專機費用，專機已於3日降落昆士蘭州布里斯本（Brisbane）。

澳洲天空新聞（Sky News Australia）報導，24歲的蕭里（Alex Shorey）3日晚間10時15分降落布里斯本機場（Brisbane Airport），他接受25分鐘評估，接著被救護車送往雅麗珊郡主醫院（Princess Alexandria Hospital）。

當救援團隊將他從飛機移到擔架上時，可以看到他短暫對攝影記者露出微笑。

澳洲廣播公司（ABC）報導，蕭里的親戚麗茲（Lizzy Shorey-Kitson）表示，家人都很高興蕭里回到澳洲，「在親友就在附近的情況下繼續接受治療」。

她告訴澳洲廣播公司說：「這又是個起起伏伏的幾天，但我們非常感謝醫療救援隊以及台北醫學大學附設醫院所做的一切，在這個非常困難的時刻協助指引亞歷克斯（蕭里）的健康歷程。」

「當然，還要感謝各方慷慨協助，謝謝每個傳達支持訊息的人，分享我們故事的人，並（在募款行動中）樂捐的人。」

來自昆士蘭州（Queensland）南部土烏巴市（Toowoomba）的蕭里，約莫3個多星期前在台灣誤食名為「超級華法林」（superwarfarin）的老鼠藥。

台北醫學大學附設醫院日前發布新聞稿表示，這名病人因噁心、嘔吐、流鼻血、血尿就醫，因凝血功能異常，醫療團隊先予以維他命K1治療。

院方表示，治療過程中病人對藥物出現過敏等反應，經醫療團隊調整用藥後情況穩定。

院方表示，經醫療團隊詢問病人於發病前的進食情況及生活起居，病人自述應與街頭小吃無關，但亦不明白為何會接觸到滅鼠藥。

至於事件是否並非單純意外，蕭里的另一名親戚羅斯（Ross Shorey-Kitson）告訴7News說：「目前這些都是臆測。證實的就只有中毒的部分。」

澳洲新聞網站new.com.au報導指出，家人現在聚焦讓蕭里獲得治療、恢復健康。他們對他完全康復依舊抱持希望，但承認未來這條路將充滿挑戰。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1120504