瑞典國會今天通過新的立法，將禁止與極端主義團體有關的活動；瑞典正從嚴修訂反恐法，這是土耳其同意讓其加入北大西洋公約組織（NATO）的重要條件。

法新社報導，擁有349席的瑞典國會以268張贊成票，通過這項將「參與恐怖組織」列為犯罪的立法，新法將於6月1日生效。

瑞典司法部長斯特莫（Gunnar Strommer）2月宣布將從嚴修訂規範恐怖組織成員的法律時表示：「與現行法律相比，新法適用範圍將大幅擴張。」

斯特莫說，新法規定舉凡操作裝備、籌辦開會營地或場所、為表列的恐怖組織烹飪或安排交通運輸都將屬於刑事犯罪。

瑞典去年11月修改憲法，使擬議中的法律修正案得以推動；一般認為，這樣的修正案與瑞典保障結社自由的法律牴觸。

在2017年，一名來自烏茲別克的尋求庇護者駕駛卡車，在斯德哥爾摩一條熱鬧的購物街衝撞行人，造成5人喪生，自此之後，瑞典一直尋求更嚴格的反恐法。

土耳其也將打擊極端主義團體列為批准瑞典加入北約的關鍵要求。

俄羅斯全面入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭放棄長期以來的不結盟政策，於2022年5月申請加入北約，兩國的申請必須獲得北約30個成員國批准。

芬蘭今年4月正式加入北約，但土耳其以窩藏庫德工人黨（PKK）等「恐怖分子」擱置瑞典的申請。

此外，在瑞典舉行的親庫德族示威活動中，經常可見庫德工人黨的旗幟，這一直惹惱安卡拉當局。

但斯特莫2月表示：「參加示威或參與會議不會受到懲罰。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120504