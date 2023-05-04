知名作家吳淡如近期前往日本北海道時，突想起自己多年前曾在當地小樽花了80萬日圓（約台幣18萬）買下一間60坪舊房子，後來竟遭業主拆錯房子拿到了65萬日圓（約台幣14萬）保險理賠金，如今她正在苦惱該如何處理這間房子，連送給姪子都被拒絕。

吳淡如發文談及自己八年前因為非常喜歡小樽，所以在當地買了一些房子與土地，而當初會下手是因為「反正很便宜」這句話出現，但殊不知卻是個錯誤的開始，她解釋，由於自己不可能會來住，加上當地人口越來越稀少，讓她直言「過去我最大的投資敗筆都發生在『我喜歡』的非理性因素上面」。

如今這間房子之前因為被當地一個糊塗的業者拆錯內部，結果保險公司理賠她65萬日圓，但她現在反倒非常感謝這位糊塗業者，她坦言，雖然屋況舊但地點不錯，且旁邊都是看起來很像樣的獨棟房屋，不過，小樽曾經很繁華加上此地離港口不遠，若現在整個拆掉、重建要花更多錢，就算蓋了房子，城市已經有一點蕭條，因此她很頭痛要租給誰。

然而，她曾問已經進入社會且正在創業的姪子要不要，願意贈送，但姪子竟說「姑姑你不要害我，我生性樂觀，我年輕，打算在大城市拚鬥，不需要去天涯海角隱居」讓吳淡如哭笑不得想說乾脆哪天拿去粉絲團抽獎，抽到的人趕快過戶拿走，最後突然點名九妹（Joeman）「你要嗎？乾媽送給你哈哈哈」。