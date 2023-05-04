79歲何姓癱翁在家吃黑糖糕噎死，法醫驗屍解剖時竟意外發現，何男全身疑似長期遭鈍擊、有內出血現象，檢警深入追查，發現天天貼身照顧他的何妻涉有重嫌，追查之下才揭露這起家暴、長照悲歌。一審法官考量何妻年輕時常遭老翁家暴，10多年來卻不離不棄，依傷害致死罪判其3年10月。二審高雄高分院4日宣判大逆轉，認定何男確實是被黑糖糕噎死，對何妻原判撤銷，公訴不受理。

何男年輕時疑似慣性家暴太太陳姓女子，2007年起他中風癱瘓，陳女仍一路照顧其生活起居。2021年2月，警消接獲通報，何男猝死家中，搶救時從喉嚨中挖出一塊黑糖糕。

急救人員初判何男應是吞嚥不慎噎死，但檢察官會同法醫相驗時，發現何翁身上有大片不明瘀傷，疑似長期遭人鈍擊，造成胸壁組織肌肉和軟組織大量內出血，續發低血溶性休克死亡。

檢警深入追查，懷疑陳女涉有重嫌，但陳女辯稱何男胸口瘀傷是他自己不慎翻下床導致，但何男的孫子卻爆料，奶奶曾多次出拳打爺爺，頻率大概2、3天一次，他見出手太重還曾勸奶奶別再打了。

何男的兒子也供稱，母親每天晚餐後都會喝藥酒，喝完酒就會用拳頭捶打父親，因為父親以前也會打母親，可能是長期照顧太累了才這樣。

一審審酌陳女長期照顧丈夫而心生疲憊，酒後未能控制自己情緒，長期捶打丈夫胸腔，導致丈夫喪命。念及陳女曾遭丈夫家暴，十多年來仍不離不棄，照顧癱瘓丈夫。再考量子孫均表示不追究責任，最後依傷害致死罪判3年10月。

二審將該案送台灣大學醫學院附設醫院鑑定，結果顯示，何男無胸壁出血導致低血溶性休克死亡的臨床證據，何男死因符合兒子目睹、何男因食用黑糖糕噎死的證言，何男解剖解果也顯示，其氣管分岔處和食道確實發現黑糖糕殘渣。何男胸腔的傷勢，疑似是急救時施予「哈姆立克」手法造成。

檢方也未對陳女提起傷害告訴，最後判原判決撤銷，改判公訴不受理。

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