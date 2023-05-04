剛獲本季年度MVP的七六人中鋒恩比德，雖在4日宣告傷癒復出先發上場，卻看到七六人遭到「綠衫軍」塞爾提克無情三分砲火狂轟，靠著全場投進20顆三分球，地主塞爾提克最後以121比87痛宰七六人，也把東區準決賽戰績扳成1勝1敗平手，接下來G3將於6日移師費城舉行。

儘管有了恩比德傷癒復出，且在上半場貢獻13分、5火鍋，七六人上半場三分火力卻僅投13中1，反觀塞爾提克半場三分球投22中8，成為塞爾提克打完上半場取得57比49領先的關鍵因素，傑倫布朗半場16分，史馬特也有13分，塔圖卻因3犯纏身只拿7分。

來到第三節，就算塔圖因為「打臉」哈登吞下第4犯退場，傑倫布朗與懷特攜手幫助塞爾提克打出誇張的25比6，把領先差距擴大到26分，甚至打到第三節還剩52秒，布羅格登的三分球，讓比數變成92比63，也讓末節提前變成雙方主力提前休息的垃圾時間。

傑倫布朗替塞爾提克攻下全場最高25分，本季年度第六人布羅格登替補投進6顆三分球、包辦23分，懷特和史馬特各有15分，塔圖全場投7中1，含三分球投3中0，只拿7分表現相當低迷，幸好他的隊友很爭氣把主場勝利輕鬆留下。

七六人以托必亞斯哈里斯16分最高，恩比德15分、3籃板及5火鍋，馬克塞13分，哈登全場投14中2，含三分球投6中0，拿12分、10籃板及4助攻表現不符預期，只能期望6日回到自家主場之後，他可以趕緊找回應有狀態或手感。