據美國之音報導，美國國會參議院來自兩黨的參議員稱讚參議院外交委員會通過一項譴責北京破壞香港民主和法治的決議。

報導稱，美國參議院外交關係委員會資深成員、共和黨籍參議員吉姆．里施（Jim Risch）辦公室當地時間周三（5月3日）發表聲明說，里施和參議院外交關係委員會主席、民主黨籍參議員鮑勃．梅嫩德斯（Bob Menendez）高度讚揚當天通過的「譴責北京破壞香港民主和法治的決議」。

里施說，香港政府必須停止以不實和出於政治動機的指控繼續騷擾黎智英和陳日君樞機主教等香港人。「委員會今天通過這項決議，重申美國致力於追究北京和香港政府對其侵權行為的責任。所有被不當指控的被告都應立即獲釋。」

參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯則表示，歡迎外委會批准這項獲得兩黨支持的決議，譴責北京破壞香港的民主和法治的行為。

梅嫩德斯說，「北京對『一國兩制』原則的拋棄、對和平抗議的暴力鎮壓，以及出於政治動機的指控－例如針對黎智英的指控－壓制了香港人的聲音，破壞了他們的自治，並消除了對法治的信任；而所有這些都是曾經承諾過的並使香港獲得國際社會的不同看待。」

梅嫩德斯說，面對北京的這種鎮壓，美國不能保持沈默。美國致力於與香港人站在一起，並繼續擴大他們對言論自由、人身安全以及民主和人權的基本尊重的勇敢呼籲。

該決議的主要內容包括：

・譴責中方政府的香港國家安全法和相關侵犯人權行為。

・支持香港人民爭取行使基本權利和自由的鬥爭。

・譴責共產黨對香港人提出不實和出於政治動機的指控的做法以及在國家指示下竊奪黎智英的媒體公司《蘋果日報》的行為。

・敦促美國政府使用一切可用的工具，包括《香港人權與民主法案》授權的工具，以應對共產黨在香港的行動。

・鼓勵美國和其他國家政府向多邊組織施壓，要求它們不再給予香港獨立於中方的投票權。

・除了里施和梅嫩德斯兩位參議員之外，來自國會參議院兩黨的數十位參議員共同參與發起了這項決議案。