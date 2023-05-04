苗栗縣消防局新吉祥物定名為「Q火喵」。（翻攝自苗栗縣消防局臉書／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣消防局為新的吉祥物找名字，經過消防局全體同仁及網友等共2000多人的投票後，「Q火喵」以9百多票的最高票中選，將成為苗栗縣消防局的吉祥物名，「Q火喵」名稱有雙重涵意，「Q火」是客家話中救火的同音字，而「Q火」有可愛的火的衍生意，火使用不慎才是火災，大家用火要小心使用，也提醒民眾小心用火的意思。

苗栗縣消防局吉祥物苗栗消防貓新造形月前出爐，為了讓吉祥物有個響亮好記的名字，消防局特別舉辦上網公開票選，替吉祥物取名，包括消防局同仁及一般民眾，都可自由上網票選，將從消防局同仁提供的19個名字中選出最高票為新吉祥物名稱。

消防局為了替吉祥物命名，先由消防局向全體同仁徵名，一共徵得19個名子，包括，Q火喵、添消喵、苗力喵、山城遊俠．火里安、援栗貓、護栗貓、好神貓、吉利貓、平安喵你、救將喵、好貍佳在、炮峨貓、愛客貓、喵客力、狸福嵐、苗瞄喵、瞄栗福貓、吉栗喵俠、鳳擂祥喵等。

經過2000多人的網路投票後，「Q火喵」以900多票的最高雀屏中選，未來苗栗縣消防局的吉祥物就以此定名了。