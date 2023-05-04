新北市民進黨議員陸續在臉書發文，指稱向市府索取資料，對方卻答非所問，外界好奇，民進黨團即將開始總質詢，新北市長侯友宜是否會協助各局處協助。對此，侯友宜今表示，議員要索取資料，公務體系就算再忙，也要提供給議員，尊重議員。