綠議員批索取資料答非所問 侯友宜：公務再忙都提供 10:162023/05/04 中時 蔡雯如 、 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市民進黨議員陸續在臉書發文，指稱向市府索取資料，對方卻答非所問。新北市長侯友宜今表示，議員要索取資料，公務體系就算再忙，也要提供給議員，尊重議員。（蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市民進黨議員陸續在臉書發文，指稱向市府索取資料，對方卻答非所問，外界好奇，民進黨團即將開始總質詢，新北市長侯友宜是否會協助各局處協助。對此，侯友宜今表示，議員要索取資料，公務體系就算再忙，也要提供給議員，尊重議員。 議場談新加坡經驗 侯友宜：不可能只仰賴一個經濟體 藍議員助攻侯友宜 祝他從市府走向總統府 議員問是否承擔做總統 侯友宜：勇往直前 #侯友宜 #民進黨議員 #新北市府 也許您會感興趣 推薦閱讀 八里汙水廠設備更新計畫被卡 侯友宜盼中央加速核定 12:572023/05/03 生活 國民黨港湖雙姝內戰成功拆彈 侯友宜2字回應 17:522023/05/03 政治 藍一早強烈抗議到下午！ 曾銘宗：NCC今不審鏡電視案了 14:082023/05/03 政治 街頭槍擊案頻傳 侯友宜籲中央源頭壓制 10:342023/05/03 政治 沒講英文遭綠營酸 侯友宜嚴正反擊了 12:032023/05/02 政治 「林口阿姨」爭取林口輕軌 侯友宜允諾重新評估 15:172023/05/03 生活 「林口阿姨」兌現承諾！ 90萬選舉補助款全數捐出 14:242023/05/03 政治 核電、核廢立場再被質疑 侯友宜：沒有核安就沒有核電 11:072023/05/02 政治 李全教宣布參選南市立委 藍綠陣營互批黑金 16:032023/05/03 政治 批蔡賴沒因疫情到新北 侯友宜：需要有能力的政府 11:012023/05/03 政治 李彥秀再戰港湖！侯友宜居中協調 提點「重返執政」關鍵 18:052023/05/03 政治 蔡淑君爭取「林口第三交流道」 侯友宜：將送基北北桃平台討論 15:312023/05/03 生活 侯友宜出手協調奏效！「游淑慧禮讓李彥秀」選港湖立委 15:162023/05/03 政治 名嘴曝國民黨5月下旬徵召 侯友宜回應了 11:222023/05/03 政治 游淑慧退選以《金包銀》反酸高嘉瑜 自爆曾喊：你不要管 21:062023/05/03 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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