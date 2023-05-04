警方在民眾協助下也將31歲黃男帶回警局。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

警方在民眾協助下也將31歲黃男帶回警局。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市第五分局水湳所的施姓員警日前在中清路二段與水湳路口看到一部雙載機車超越停止線，便上前要求駕駛熄火查證身分，未料後座男子竟下車奔跑，經路人協助，將該男攔住，一詢問才發現男子因涉毒品案並被通緝中，員警訊後也依法將他偵辦。

這起案件發生在112年4月30日下午2點40分左右，施姓員警在中清路二段與水湳路口看到一部雙載機車超越停止線，便上前要求駕駛熄火查證身分。駕駛的男子配合報出身分證號碼，但後座的男子下車後，突然開始奔跑。

施姓員警立刻騎上警用機車追緝，該名男子在騎樓中來回竄逃，還撞到路人。幸好有一名見義勇為的民眾幫忙攔住男子，讓員警成功將其控制並呼叫支援。

待支援警力到場後，詢問男子身分，但男子表示沒有帶身分證，報出的資料也查無此人。他用手機秀出身分證照片，但與電腦資料不符。他還辯稱是高中時期的照片，但連家人的姓名都說不出來。

最後，在警方的盤問下，他承認自己被通緝中。員警查明31歲黃男因涉嫌毒品案而被桃園地檢署發布通緝令的應執行徒刑人士，便將他依法偵辦。

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