桃園市議員凌濤4日總質詢時指桃園是工商大市，也是國門之都，電力問題至關重要，成總統選舉熱門話題，小型模組式反應爐（SMR）可望解決台灣缺電問題，他斥綠營從中央到地方都提出質疑，根本就是「疑美論」，市長張善政不諱言對中央能源政策有很大擔憂，桃園產業禁不起供電不穩，呼籲不分黨派總統參選人都不要懷疑新科技，應以開闊心胸進一步了解後再下定論。

凌濤說，國政跟事政息息相關，經濟要發展能源最重要，但現今台灣配電比例出現很大問題，火力發電高達8成，再生能源跟不上，備載常常亮黃燈，夏天將至，缺電問題讓人憂心，如何提供穩定可持續的電力，成不分黨派總統候選人重要政見。

凌濤提到，小型模組式反應爐（SMR）可望解決台灣缺電問題，就連綠營最愛的聯電退休創始人曹興誠，去年都公開表示支持在新竹科學園區建設SMR解決區域供電，但綠營從中央到地方都提出很多質疑，這難道不是「疑美論」嗎？斥綠營提不出解方，只會高喊晚上10點關燈解決少子化，請身為理工人的張善政，站在科學專業角度，檢討政府能源政策，敦促各主要候選人。

「中央政府能源政策確實令人擔憂！」張善政說，火力發電比例高，再生能源進度趕不上來，對台灣是很大隱憂，想要競選下屆總統的候選人，應對新能源科技發展特別關注，SMR核能發電是有潛力的選項之一，台灣如果有機會也應該加入，多一個選項等於多一個彈性，只有好處沒有壞處。

張善政也說，他不會去評論是不是疑美論，但認為所有人應該對新科技抱持開放的心，核能安不安全，都應以開闊心胸進一步了解後再下定論，不要先入為主懷疑日新月異的新科技，他也喊話所有總統參選人，產業用地禁不起供電不穩或停電，穩定供電才能讓桃園工業大城穩健發展。