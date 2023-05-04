日本AV女優楓可憐(楓カレン) 2018年出道，因有張撞臉川口春奈的明星臉，加上不科學的好身材和精湛演技，成為2021年活躍AV女優SEXY總選舉第9名，但她去年3月28日突引退，震驚大批粉絲。事隔1年，經紀公司「8manpro」宣布楓可憐以新名「田中檸檬」（田中レモン）復出，讓老司機們嗨爆。

根據日媒報導，日本成人事務所8manpro宣布楓可憐改名為田中檸檬，正式回歸AV界，本月5日會發行全新作品，讓死忠的粉絲激動不已，消息傳到台灣後，亦掀起討論度，紛紛留言：「田中檸檬的第二支作品出爐，她的臉蛋真是愈來愈漂亮」、「回來的她感覺更加好看，而且又進化了」、「真的好美喔！但好像有點人工味」，而楓可憐過去發行的精選集作品，也火速登上銷售排行榜冠軍，可見楓可憐即使引退1年多，人氣還是未減。

楓可憐當年頂著「暗黑版川口春奈」的光環，成功製造不少的話題，第一部作品還未推出，就成為片商搶手的對象，想不到去年3月28日無預警拋引退的震撼彈，在社群平台道別：「雖然很突然，但我還是決定退出AV女優行業。雖然是短短的3年時間，但多虧了出道以來一直在身邊的粉絲支持，我才能做到最好，對此我真的非常感激。離開SNS和粉絲說再見感到孤獨，但我會繼續努力的，非常感謝這3年的陪伴。」如今再度回到螢光幕，令粉絲引頸翹望。