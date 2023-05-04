繼超微（AMD）第二季財測低於預期、股價殺9%後，又一台積電客戶、手機晶片大廠高通（Qualcomm）3日公布最新財報，上季手機晶片銷售年減17％，且第三季財測不佳，消息曝光後，拖累盤後股價急殺近7%。

高通第二季（3/26 止）淨利大跌42％，降至17億美元，調整後營收年減17%至92.8億美元，優於市場預估的91億美元，調整後每股盈餘（EPS）2.15美元，符合分析師預期。

展望本季（會計年度第三季）營收，高通預期將介於81億至89億美元，中間值為85億美元，遠不及分析師預估的91.4億美元，而同季每股盈餘1.8美元，遠遜於市場估2.16美元。

高通執行長 Cristiano Amon表示，財測不佳主要是市場充滿挑戰，且中國手機銷售疲弱未見復甦跡象，影響核心事業手機晶片銷量。

據IDC「全球行動電話追蹤報告」最新研究指出，2023年智慧手機市場需求低迷，首季全球市場出貨量年減超過14%。

高通周三（3日）股價重挫2.82%至112.83美元，盤後持續下殺，最低來到104.82美元（或7%）。

台積電美國亞利桑那州首批4奈米晶片，最快於2024年量產。3月中旬，高通全球資深副總裁暨首席營運長陳若文曾透露，高通將是台積電美國廠4奈米的首批客戶，也是投產量最大的客戶。