一名王姓安親班老師，為了報復女友小美分手，竟恐嚇她還兩人交往期間的花費2萬元，贖回兩人拍攝的口愛片，但遭到小美父親發現阻止。王男暴怒，又用小美帳號登入她臉書，PO出小美露臉口交猥褻片，一審被依恐嚇取財未遂罪判刑5月，入侵他人電腦相關設備罪判刑7月，王南上訴後，以33萬元與小美和解，並獲得小美原諒，二審獲緩刑3年。

根據判決書，王姓安親班老師在民國110年2月以通訊軟體Messenger向前女友小美連續傳送訊息，要求她給還回交往期間花費2萬元，並以「你愛出名別怪我」、「照片影片都是你同意拍的，如果要刪掉，請你說服我，或是你來跟我買」。

王男還恐嚇小美，如不付錢，就散布2人交往期間拍攝私密影片，但是小美父親得知後，阻止女兒付款，王男並未得逞。

未料王男卻利用2人交往期間小美所告知之臉書帳號、密碼，擅自登入她臉書頁面後，以小美的名義之Messenger接續傳送：「我會用這隻帳號把影片傳給所有人」、「要死一起死馬的」、「我最後一次跟你說一句對不起，也說一句我愛你」等訊息，傳給小美當時使用之另一Messenger帳號。

之後將2人交往期間小美替他口交的露臉猥褻影片，發布在小美臉書，並設定所有人均得瀏覽之狀態，讓小美嚇到幾乎崩潰。

一審法官判決王男依恐嚇取財未遂罪處刑5月，得易科罰金15萬元；犯無故輸入他人帳號密碼而入侵他人電腦相關設備罪，處刑7月。

二審法官認定，審酌王男僅因告訴人欲與之分手，即生報復與警告心態，先恐嚇女方私密影片可能流出為由，強索交往期間共同花費，應擅自登入被害人臉書帳號，上傳猥褻影片並設定為所有人均得觀覽，考量王男開庭時先以15萬元和解，餘款18萬元分2期給付，女方也同意給予緩刑，諭知緩刑3年，命其接受法治教育課程6小時，全案確定。