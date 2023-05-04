近來健身風氣盛行，很多人想把身上的肥肉變成緊實的肌肉，運動營養專家指出，若運動目的是增加肌肉，以豆漿來補充蛋白質，應該要喝含糖豆漿，而非無糖豆漿，因為在運動過程中，肌肉中儲存的肝糖會被大量消耗，因此運動後應補充蛋白質與碳水化合物，以便補充肝糖，促進肌肉的生長。

為了減少熱量及過多的糖份攝取，無糖豆漿幾乎是植物性蛋白質的首選，不過，根據香港「ALFARY運動學院」（由香港運動品牌ALFARY創立的運動平台，提供運動科學知識），以健身為目標的運動後，應喝含糖豆漿較佳，因為在運動的過程中，肌肉中儲存的肝糖會被大量消耗。肝糖是碳水化合物的一種，若身體長時間缺乏肝糖，會影響整體的體能和健康表現。

就運動營養學的觀點，運動後應進食碳水化合物和蛋白質，而非僅是蛋白質，含糖豆漿是較佳選擇。由於含糖豆漿不但有豐富蛋白質，有助增肌外，還能補充碳水化合物的肝糖，這是無糖豆漿難以補充的部分。

該運動學院並表示，肝糖不足時，身體容易感到疲倦，所以含糖豆漿較無糖豆漿更能緩減疲勞感覺。至於堅持只喝無糖豆漿者，建議可搭配一根香蕉補充碳水化合物。