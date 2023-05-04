道瓊指數3日下跌270點（-0.8％），收在33,414點。那斯達克指數下跌55點（-0.46％），收12,025點。標準普爾500指數下跌29點，（-0.7％），收4,091點。費城半導體指數下跌39點，（-1.32％），收2,957點。

群益投顧分析，Fed升息25個基點，並暗示可能暫停升息，市場擔憂Fed升息導致美國經濟衰退機率上升，投資者繼續權衡企業財報，美國4月ADP私營就業數據遠超預期。而在FOMC聲明全文中，也刪除此前暗示未來還會升息的措辭，預期升息近尾聲。

法人指出，跟隨美股反應早盤賣壓宣洩後，逐步觀察是否大盤止穩且電子股成交比重回升。操作上建議「看大做小」，盤勢止穩優先觀察政策概念、內需等非電族群。若大盤延續目前震盪行情，盤勢仍由內資主導，520政策作多的軍工與儲能兩大族群，再輪動盤堅的可能性較高，指數區間落在15,400～15,600點。

第一金投顧認為，FOMC會議如預期升息1碼，符合預期。從基本面來看，第一季為產業淡季，部份企業受惠部份訂單遞延出貨、疫情解封等，4月營收回升，然終端需求未見明顯回升，持續去化庫存，未來將持續觀察期終端消費力道及庫存調整情況，預計至第三季市況會較明朗。

選股方向上，聚焦公司基本面佳、成長產業趨勢、高殖利率題材、評價偏低等族群伺機布局，並勿追高漲多個股、嚴控資金持股水位及風險控管。