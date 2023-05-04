國民黨台北市南港、內湖區立委初選上演北市議員游淑慧和李彥秀雙姝對決，新北市長侯友宜出手，游昨日宣布退出初選。外界好奇，侯是否是以總統參選人身分協調。對此，侯友宜表示，游和李都是認真優秀的問政人才，面對雙北還有一些問題需要解決，需要中央、地方合作一起並肩作戰。

侯友宜說，游和李都有心為國為民、努力做事，新北市和臺北市都是共同生活圈，他認識兩人很久，既然有共同理念想法，他想為雙北帶動更多建設、發展，因此找個時間跟兩人聊一聊，游和李都面對現階段國家、人民面臨的挑戰，皆願意團結齊心合作，帶著正向觀念，一起為國家、人民做出最大貢獻。

另外，媒體問及，出手協調一事是否有受黨中央拜託，或是以總統參選人身分協調。侯友宜表示，游和李是他多年朋友，大家都有一樣的做事態度，只是找她們聊聊天，聽聽雙方意見，既然面對雙北還有一些問題，需要中央、地方合作一起並肩作戰，帶動雙北合作、發展，這不是一件好事嗎？

侯友宜強調，既然目標、想法一致，只要能夠為國家、人民不分你我，大家攜手合作。