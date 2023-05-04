蔣姓男子過去因以刺傷左眼詐保，被判刑1年定讞，但他服刑完畢後，為詐領4550萬元的保險金，竟遊說擔任汽車業務的林姓男子，以點滴不明成分的眼藥水給林男自殘雙眼詐保，協議事成朋分1000萬元給林男，但林男雙眼幾近失明，卻只拿到32萬元理賠金，保險公司起疑向警方報案；台北地檢署4日依詐欺等罪起訴2人，並建請宣告沒收不法所得，發還被害保險公司。

檢方調查，蔣男2013年向多家保險公司投保，之後駕車在宜蘭市，刻意製造不慎遭樹枝刺傷眼睛假象，自撞路邊護攔，送醫檢視左眼最佳矯正視力小於萬國視力0.01，向多家保險公司詐保300多萬，事後保險公司起疑報警。蔣男被依詐欺罪判刑1年定讞。

蔣男執行完畢後，為求詐領保險理賠金，與林男商議，由林男2019年成立空殼公司，以投保較高保額保險；之後林男向2家保險公司投保終身壽險、定期壽險、重大傷病險、失能險合計4250萬元。

2020年3月，林男自蔣男處取得成分不明的眼藥水，每天點雙眼2滴，致使雙眼視力快速衰退，4個月後，其雙眼視力僅為萬國視力0.01，視距不到30公分。

2020年8月，林男向2家保險公司申請理賠，拿到失能理賠金32萬5003元後，因保險公司起疑報警，查出林男與蔣男詐保犯行。