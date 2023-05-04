4日為保生大帝聖誕，前衛福部長陳時中特意南下，與高雄市長陳其邁一同前往苓雅區鼓山亭參拜，並致贈匾額。外傳陳時中有可能接任農業部部長，陳時中被問及此題時，先是冷笑2聲後，回「我又沒種過田」，此話一出也讓全場笑出來。

陳時中贈予寫著「佑我黎民」的匾額。（楊舒婷攝）

今日為保生大帝聖誕，在疫情趨緩之際，陳時中特意與陳其邁一同前往祭祀除瘟之神保生大帝的鼓山亭祭拜，並贈予寫著「佑我黎民」的匾額，感謝保生大帝在疫情時代的守護。

陳時中表示，鼓山亭與他淵源極深，當時他阿公陳冠雄所致贈的匾額如今也高掛在廟內，而他今日重返鼓山亭，直言有回娘家的感覺。陳時中也說，希望疫情過後，疫後的新生活能夠愈來愈興盛，大家都能愈來愈繁華，經濟能夠再度復甦。

4日為保生大帝聖誕，前衛福部長陳時中特意南下，與高雄市長陳其邁一同前往苓雅區鼓山亭參拜。（楊舒婷攝）

陳其邁表示，今日陳時中回到當時他阿公協助興建的鼓山亭，有回家的感覺，現在疫情告一段落，感謝保生大帝守護台灣人民的健康，也特別感謝部長陳時中，鼓山亭是苓雅區的信仰中心，也特別歡迎陳時中回家。