據美國之音報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）接受美國媒體《華盛頓郵報》訪問時表示，希望可以重新安排在今年訪問中國大陸。

布林肯在訪問中表示，美國致力避免與中國大陸的競爭升級衝突，他認為重建雙方在各層級和政府各部門間的常規溝通管道相當重要。

談到俄烏戰事時，對於俄羅斯指控烏克蘭派無人機試圖襲擊克里姆林宮、企業暗殺俄總統普丁一事，布林肯指他無法證實指控，重申美國決心繼續支持烏克蘭，他又指，中國大陸國家主席習近平與烏克蘭領導人澤倫斯基通話，是一件積極的事情。