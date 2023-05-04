布林肯冀重新安排今年內訪華 10:322023/05/04 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國國務卿布林肯。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美國之音報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）接受美國媒體《華盛頓郵報》訪問時表示，希望可以重新安排在今年訪問中國大陸。 布林肯在訪問中表示，美國致力避免與中國大陸的競爭升級衝突，他認為重建雙方在各層級和政府各部門間的常規溝通管道相當重要。 談到俄烏戰事時，對於俄羅斯指控烏克蘭派無人機試圖襲擊克里姆林宮、企業暗殺俄總統普丁一事，布林肯指他無法證實指控，重申美國決心繼續支持烏克蘭，他又指，中國大陸國家主席習近平與烏克蘭領導人澤倫斯基通話，是一件積極的事情。 #布林肯 #烏克蘭 #美國 #訪華 #俄烏戰爭 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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