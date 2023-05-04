作家吳淡如有很多日本房地產，他過去曾花80萬日圓（約台幣18萬）買下北海道小樽的一間房子，房子卻遭到當地拆除公司誤拆，拿了65萬日圓保險理賠金，她苦惱該如何處理這個房子，結果因為重建成本太高，送親戚都不要，引發其他網友討論。

吳淡如在臉書發文指出，北海道小樽曾經很繁華、寸土寸金，她買的房子離港口不遠，拆掉要花很多錢，重建要花更多錢，因為現在人工很貴，如果要蓋房子，比較理性的是去東京蓋，北海道蓋房子可能還比東京貴。她分析，就算蓋了房子，這個美麗的城市已經有一點蕭條，要租給誰呢？

吳淡如更透露北海道房產淪為燙手山芋 ，她想贈送給正在創業的姪子，不料姪子竟說「姑姑你不要害我，我不需要去天涯海角隱居」。如今她打算辦抽獎送粉絲，甚至點名乾兒Joeman要送給他。

其他網友紛紛表示，「身在台灣真難想像居然能有人要送房子還可能被拒」、「這得付稅一輩子，子孫若忘記放棄繼承，也得繼續付稅」、「這棟房子也曾經風光過，現在落寞了，真是令人傷感的回憶」、「謝謝分享失誤的經驗，一直以為成功的投資是O失敗」。