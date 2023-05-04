宜特2023年首季合併營收9.81億元，僅季減0.05％、年增12.18％，營業利益1.04億元，季增達1.32倍、年增達23.14％，雙創歷史次高，帶動毛利率、營益率「雙升」至28.49％、10.64％，本業獲利淡季逆強。

在營收規模及本業獲利均持穩高檔下，宜特首季歸屬母公司稅後淨利0.97億元，季增2.62％、年增19.85％，創同期新高、歷史第四高，每股盈餘1.31元。董事會亦通過股利分派案，決議配息1元，盈餘配發率約76.34％。

宜特表示，在先進製程及封裝、車用電子、5G、高速運算（HPC）、AI相關應用大趨勢帶動下，宜特不受市場去化庫存的低迷狀態影響，受惠材料分析（MA）、故障分析（FA）、可靠度驗證（RA）的委案需求持續強勁，帶動首季營運淡季逆強。

宜特指出，在先進製程方面，材料分析是研發階段最主力分析項目。宜特的材料分析能力已達2奈米製程，同時因應市場龐大的委案需求，擴充材料分析產能達40％，並採24小時7天的全時運作，因此可滿足客戶端的快速交貨需求。

此外，隨著ChatGPT帶動AI浪潮，國際品牌大廠推動自研晶片腳步加快，儘管初步量能不大，但因前期研發需要驗證，拉抬分析需求，亦帶動宜特成長動能。同時，在車用電子方面，儘管近期消費性市場持續低迷，但車用半導體市場仍快速成長。

觀察各家國際一線大廠公布的2022年財報，車用晶片／事業均呈現雙位數成長。宜特表示，從自動輔助駕駛分級Level 1～5來看，目前Level 1、2約使用10～12顆感測器，未來Level 4、5將用到多達40顆，且等級越高所需晶片運算越高，均將持續推升車用晶片需求。

宜特指出，全球2002～2017年每輛汽車的晶片使用量約成長1.5倍，2017～2021年成長2倍，推估未來幾年將持續成長，且不受汽車銷售數量影響。宜特身為汽車電子協會（AEC）會員，目前正與國際汽車電子一線廠商共同推動電動車發展，提供全面的研發驗證分析支持。

同時，因應全球G2格局態勢，宜特首季積極展開全球化布局，從台灣出發至全球擴展驗證分析版圖，以增進國際客戶服務，加快營運腳步，強化宜特競爭優勢。

展望後市，先進製程、電動車、第三類半導體、5G、HPC、物聯網、AI相關應用的大趨勢，將驅動更多企業投入更多研發動能在未來科技，宜特將持續與國際大客戶密切合作，發展更多解決方案，以支持客戶的驗證分析需求。