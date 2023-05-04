鴻海創辦人郭台銘上月27日於東海大學演講時，對學生問題做出回應，稱如果他當選總統，共機就不會來繞台。對此，一份最新網路民調展開調查，結果相當驚人，有高達81%的民眾不相信郭台銘的說法。

Youtube頻道《老天鵝娛樂》昨（3）日發起網路投票，截至今日早上10點，已有超過4.8萬人參與。針對「郭台銘稱當選總統共機不擾台，你各位相信嗎？」的題目，僅僅只有19%的參與者相信郭台銘的說法、反觀不相信郭台銘此一講法的民眾高達81%，兩者占比相當懸殊。

網友也紛紛留言表示，「現在盡量畫大餅畫越大越好，這樣選票流失的更快」、「今年最好笑的笑話」、「又是一場全台智力測驗」、「滿訝異有18%網民相信的」、「這餅太大了」、「說這些會扣分！幕僚該打屁股了」、「迷之自信」。

不過也有民眾表達其他看法，「民進黨說台獨怎麼沒人笑？」、「我只相信賴清德當選，共機會繼續軍演繞台」、「感謝郭董的幫忙，但是不是很建議太天馬行空」。