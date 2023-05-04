香港女星溫碧霞出道多年，曾演出知名電視劇《封神榜》而被封為「最美妲己」，婚後將重心放在家庭的她，仍不時透過社群分享生活與粉絲互動，不過近來卻被爆出商演時疑似走光，引發網友批評「明星就必須裸露嗎？」

溫碧霞近年雖未將重心放在演藝事業，但仍不時獲邀擔任各活動嘉賓，近來到山東臨沂商演時，在工作人員簇擁下走上台，排場可說是以天后等級高規格禮遇，而她身穿一襲白色透明禮服，不僅顯得仙氣十足，還襯托出高貴優雅的氣質，尤其轉過身來，只見吹彈可破的白皙美背全被看光，完全看不出來已經56歲，而她獻唱一首張學友的代表作《我真的受傷了》，更被觀眾大讚歌喉宛如黃鶯出谷一般。

溫碧霞身穿禮服卻沒有穿內衣，導致重點部位疑似頻頻走光。（圖／微博）

不過有觀眾拍下她走上台的照片，只見從側面看過去，不僅沒有穿內衣，也沒有做任何保護措施，導致重點部位疑似頻頻走光，照片被PO上網後引發喧然大波，網友紛紛留言怒斥：「老公知道了真的不會吃醋嗎」、「已經是人妻人母，是不是應該顧及一下自己的形象」、「靠這樣低级手段吸睛，實在是令人不齒」，負面聲浪可說是一面倒。

溫碧霞疑似走光照片外流，導致負面聲浪不斷。（圖／微博）

部過類似狀況也曾發生過，溫碧霞日前曬出與家人到海邊出遊的影片，只見她將胸前拉練拉到肚臍位置，一對傲人上圍若隱若現，加上裡面似乎沒有穿內衣，引發外界無限遐想，雖然露出火辣身材吸引眾人目光，仍不免遭批評似乎太過刻意。