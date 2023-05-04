瑞士聯邦國會下議院全會2日通過「加強下議院與（台灣）立法院關係」議案，中國駐瑞士大使館3日對此發布聲明，敦促瑞士議會國民院（下議院）恪守一個中國原則，「認清台灣問題的高度敏感性，停止干涉中國內政，共同維護來之不易的兩國關係發展大局和中瑞合作成果」。

據悉，這是瑞士聯邦下議院繼2021年9月通過「改善與台灣關係」議案後，兩年內再度通過對台議案。該議案主旨為責成下議院主席團辦公室加強該院與台灣立法院關係，雙方合作尤須有助於強化民主、促進和平與區域穩定，以及深化瑞士與台灣經濟、政治、科學與文化交流。

據中國駐瑞士大使館網站消息，近日，瑞士聯邦議會國民院不顧中方一再勸阻，執意表決通過了所謂「加強國民院與台灣立法院合作」的動議，個別瑞士議員還就此發表不負責任言論，粗暴干涉中國大陸內政，嚴重違背一個中國原則，中方對此表示嚴重關切和堅決反對。

聲明強調：「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係基本準則，也是中瑞關係的政治基礎。中方堅決反對中國的建交國與台灣開展任何形式的官方往來，敦促瑞士議會恪守一個中國原則，停止干涉中國內政。」

聲明指出，瑞士聯邦議會國民院是聯邦機構的一部分，議會機構及議員理應完整準確執行聯邦確定的對外政策。中方敦促瑞士議會國民院恪守「一個中國原則」，「認清台灣問題的高度敏感性，停止干涉中國內政，以亞洲和台海和平為重，以中瑞雙邊關係為重，不向台獨勢力發出錯誤信號，共同維護來之不易的兩國關係發展大局和中瑞合作成果。」