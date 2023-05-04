美國在2個月內倒了3家中型銀行後，近日區域銀行PacWest Bank又爆出擠兌潮，周三盤後股價重挫6成，知情人士指出，銀行高層考慮包括出售或分拆業務的方式，以求解決危機。

綜合外媒報導，與先前銀行業遇到的問題相似，PacWest的資產價值因為利率飆升而大幅縮水，加上3月矽谷銀行（Silicon Valley Bank）與Signature Bank接連出狀況，PacWest也遇到大量客戶擠兌，好不容易度過危機，上周第一共和銀行（First Republic Bank）又破產，PacWest再度受到衝擊。

PacWest的股價周二下跌28%，周三雖僅挫低2%，但盤後重挫6成，市場信心潰散。知情人士指出，PacWest一直尋求買家能夠接手，但遲遲等不到競標者出現，接下來PacWest考慮拆分業務，降低購買的難度。

利率飆升讓中小型銀行生存的難度大幅增加，PacWest股價下跌的同時，另一家區域銀行Western Alliance股價也重挫將近3成。

值得注意的是，聯準會周四再度升息1碼，落在5-5.25%目標區間，創下2007年8月以來的最高水準，高利率仍將影響全球，先前特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）就曾警告，如果繼續升息，將引發非常嚴重的經濟衰退。