Somebody for stop this Haaland guy pic.twitter.com/zBepxRIJli — Waakye Ne Bibiaa 3cedis🇬🇭 (@KwekuMarch) May 3, 2023

英超今（4）進行補賽，衛冕冠軍曼城在自家主場迎戰西漢姆聯，「挪威神鋒」哈蘭（Erling Haaland）順利攻進本季第35顆英超進球，打破了高懸28年的聯賽單季紀錄，最終曼城也以3比0完封西漢姆聯，將聯賽龍頭寶座給要了回來。

季前挾帶著高聲量轉戰英超曼城，哈蘭沒有任何適應期，聯賽首秀就以梅開二度開啟瘋狂進球之旅，成為了英超新人人畏懼的大魔王，賽前哈蘭踢進34球，已經追平聯賽史上單季進球紀錄，此戰哈蘭不負眾望，比賽第70分鐘，曼城找到機會快速反擊，哈蘭高速斜插接獲格瑞利許（Jack Grealish）精準傳球，以左腳挑射打入球門，將比數改寫為2比0。

這也是哈蘭本季英超第35顆進球，超越了英超史上進球王希勒（Alan Shearer）及寇爾（Andy Cole）的34球，正式登基成為英超單季進球王，希勒和寇爾過去創下34球紀錄時，那時的英超仍是採用42輪制（現為38輪），哈蘭甚至還有5場比賽可將紀錄堆高，凸顯出這位挪威「進球機器」的可怕。

哈蘭打進35顆進球，一個人就比本季5支英超球隊還要多，包含淪為聯賽中段班的豪門切爾西（31球）。拿下這場補賽後，曼城重新以79分登上英超王座，雖然只領先兵工廠1分，但曼城仍有少賽一場的優勢，衛冕英超冠軍的機會愈來越濃厚。