本周六（6日）是24節氣的立夏，也是轉運的好時機，《科技紫微網》點名生肖蛇、虎、羊、牛、兔運勢好轉，這段期間（5／6～5／21）加倍幸運，記得好好把握。

▍生肖蛇、生肖虎

生肖蛇及虎愛情吉運降臨，單身者將迎來桃花，有心儀對象記得主動出擊，可望得到回饋；戀愛中的人這段期間感情加速升溫，可以朝著下個階段努力，會進展得很順利。

▍生肖羊

生肖羊感情方面迎來吉運，單身者桃花燦爛，是全年桃花運最佳的時機，若有相親機會，成功機率很大；財運方面，將擁有比平常更毒辣的眼光，投資理財出手成功率比以往高，將有豐碩進帳。

▍生肖牛

生肖牛迎來財神爺加持，特別在抽獎拚手氣的時候，有很大機率會獲得回報；股票、基金等投資，該出手就出手，不要瞻前顧後，有機會追回過往損失，贏得一筆可觀進帳。

▍生肖兔

生肖兔這段期間事業順利，以往的職場問題將被解決，終於可以放鬆緊繃的神經；可以主動向同事示好，不妨趁機經營人緣、拓展人脈，對未來會很有幫助。

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