F-16戰機美方又遲交有罰則？ 邱國正回應了 @ChinaTimes ​

F-16V戰機戰機交機延宕，是不是會形成戰力空隙？國防部長邱國正說，的確是要考慮，國防部也有備案，一是提高空軍現役F-16戰機的妥善率，一是要求美方對戰機易耗損的零附，要優先給我方，雖然也有其他國家申請，但要最優先給。

空軍參謀長曹進平中將在立院答詢民進黨立委羅致政指出，向美新購66架F-16V戰機，預訂2025年底籌畫開始交機，首批數量未定，2026年底全數交機完畢。

曹進平說，首架F-16V戰機2024年第3季出廠，但還要測試，所以籌畫2025年底交機；至於F-16V戰機的模擬機，預訂2025年中完成建置。

另因F-16V戰機進度落後，國防部戰規司長李世強說，負責生產的美廠洛馬公司已做出懲處，其兩個專案經理撤除，目前由洛馬副總裁親自督導，每個月向美軍空軍司令部報告。李世強說，目前有3個國家訂購F-16V戰機，我排第一優先順位，落後的進度，洛馬生產線會調整。

至於我現役141架F-16V戰機的性能提升案，曹進平說，目前進度順利，只有彈藥延後。