「台版柬埔寨」虐死3人，政府為此還宣示強力打詐，3日卻傳出寧夏所長葉育忻，涉收主嫌「藍道」百萬元泰達幣通風報信，北市警局4日表示，葉姓所長涉案嚴重、敗壞官箴，按警察人事條例予以1次2大過免職，另大同分局長吳在堂督導不周記過2次，另從嚴追究其他考核監督不周人員責任。

北市警局4日上午召開記者會，表示3日士檢指揮本局政風室、督察室，配合偵辦葉姓所長貪瀆案件，針對其辦公室、住家及車輛進行搜索。

北市警局指出，葉員與詐欺集團成員接觸交往，涉嫌違背職務收受賄賂、偽造公文書、公務員洩漏國防以外之機密及違反個人資料保護法，罪嫌重大，敗壞官箴，依警察人員人事條例第 31 條等規定，予以兩大過免職；另大同分局長記過2次。

北市警局強調，針對員警違法違紀案件，均主動調查，依法嚴處，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，適時汰除不適任員警，展現淨化團隊決心，以維警譽。