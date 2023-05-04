中國物流與採購聯合會4日發布4月中國物流業景氣指數。綜合來看，4月物流需求波動回升，持續保持在景氣水準，企業微觀經營表現穩健，對後市仍保持樂觀預期，整體上運行向好的基礎在繼續鞏固。

澎湃新聞報導，4月中國物流業景氣指數為53.8％，繼續保持增長態勢。分行業來看，大部分行業業務活動總量指數保持在50％以上擴張區間，其中鐵路運輸業、道路運輸業、航空運輸業、倉儲業和郵政快遞業超過53％，水上運輸業受制於沿海運輸需求下降，業務總量指數降至49.2％。

報導稱，從需求來看，4月物流業新訂單指數為52.3％，環比回落1.4個百分點。絕大部分行業新訂單指數均位於50％以上的擴張區間，航空運輸業、倉儲業和郵政快遞業新訂單指數保持在54％以上高景氣水準。

另外，從固定資產投資完成額情況來看，除鐵路運輸業以外，所有行業投資均呈增長趨勢，其中，郵政快遞業固定投資完成額指數達到55.1％。

報導指出，物流市場信心也在繼續增強，4月業務活動預期指數接近60％，其中鐵路運輸業、航空運輸業和郵政快遞業業務活動預期指數繼續處於60％超高景氣區間。

中國物流資訊中心主任劉宇航表示，從物流業景氣指數這個角度來看，很多單項的指標都有一個比較良好的表現，特別是像業務活動預期指數表現比較明顯。那說明大陸物流企業對於未來經濟發展和未來大陸產業經營這方面的整體的預期還是比較向好的。

專家提醒，物流業發展不均衡和微利經營的狀況依然存在，仍需要在數位智慧化轉型、稅費減免、貸款支持等方面提高惠企助企政策的穩定性和精準性，進一步助力提升物流供給品質。