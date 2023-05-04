據觀察者網引述新加坡《聯合早報》、《海峽時報》報導，新加坡國防部長黃永宏（Ng Eng Hen）3日表示，若亞洲爆發戰爭，其破壞性將遠遠超過俄烏衝突，防止這種衝突的發生必須成為未來10年所有國家的首要任務。在因新冠疫情大流行而中斷了4年後，第13屆亞洲國際海事防務展於當地時間5月3日在新加坡樟宜展覽中心開幕，這項為期3天的活動通常每2年舉行一次。

黃永宏認為，倘若真的爆發這種衝突，可能會產生類似於一戰的後果，當時的四個帝國被摧毀，世界版圖也因此而改變。因此，他呼籲各方有必要在外交和預防緩解衝突方面加倍努力，建立信任措施和合作關係。

同時，黃永宏還針對南海問題發聲，呼籲中國大陸與東協加快落實「南海行為準則」，緩和地區局勢和發生衝突的可能性。

黃永宏指出，此次第13屆亞洲國際海事防務展及相關會議活動，是在俄烏戰爭持續以及中美關係緊張加劇之際舉行的，這為維護和加強地區安全穩定提供了一個重要平台。

黃永宏警告：「如果這場災難發生在我們身上，無論原因和事後理由是什麼，我們所知道的世界將會徹底改變，甚至會變得貧窮。歐洲和亞洲同時發生戰爭，對我們所有人來說都將是災難性的。」

黃永宏稱，當前俄烏戰爭已經使通過加深經濟聯繫從而帶來共同繁榮和降低戰爭風險的希望破滅，同時也破壞了各國過去30年裡建立起來的相互依賴關係，而亞洲或更廣泛的「印太地區」是否也會如此，這個問題十分重要。

黃永宏認為，與發生在烏克蘭的戰爭不同，若亞洲發生衝突，尤其是在中美之間，將是「難以想象的」，造成的破壞影響力將是當前世界所面臨的數倍。

他舉例稱，俄烏戰爭已導致了能源和糧食危機，而中美兩國就已占據全球貿易總量的四分之一 以上；截至2020年，俄羅斯僅佔全球出口的2％，但作為亞洲最大經濟體和軍事大國，中國大陸占全球出口的近15％。

黃永宏還表示，全世界都依賴中國大陸的製造業，若沒有中國大陸的投入，任何全球問題都無法解決。「在全球金融危機中，我們認識到並接受了一些制度規定，特別是銀行和金融體系『大到不能倒』。這句話，特別適用於中美關係，以及他們與東盟、其他亞洲國家和歐洲的關係。」

報導稱，在本屆亞洲國際海事防務展，共有47個代表團，包括來自38個國家的22位海軍司令、海岸警衛隊司令和海事執法機構負責人出席開幕儀式。同時，多家國際企業展示了艦載武器系統、無人駕駛系統、船舶動力系統等最新海事科技成果，多國海軍及海事執法部門負責人也將圍繞增進亞太地區互信與合作展開對話。

黃永宏還談到了南海問題。他表示，每一年，全球30％的海運貿易要經過南海，全球有四分之一的石油貿易和三分之一的貨櫃貿易途經新加坡和馬六甲海峽，因此國防安全領域有必要採取積極措施來防止或緩和亞洲的衝突。

黃永宏強調，各方須重申集體承諾，維持一個共同參照框架，為海事領域的互動提供指引。與此同時，他呼籲中國大陸與東協在《聯合國海洋法公約》的基礎上，加速落實實質性的「南海行為準則」。他說：「自中國和東盟2002年首次同意採納框架以來，這項極需的協議已經醖釀了20多年。」

針對有關南海問題，中國大陸國防部新聞發言人譚克非大校4月27日曾指出，中國大陸對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。中方在南海島礁進行基礎設施建設，部署必要的防禦性力量，是依法行使國家主權，是完全正當合法的，其他國家無權對此說三道四。關於美在菲新增使用軍事基地，中方已多次表達嚴正關切。當前，美方持續強化在南海地區軍事部署，刻意推高地區緊張局勢，地區國家應對此保持高度警惕。中國大陸軍隊將一如既往堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅定維護南海地區和平穩定