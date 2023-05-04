雖然中國大陸疫後生產恢復正常，但紡織出口不升反跌。今年第一季度，紡織服裝累計出口672.3億美元，同比下降6.8％。有業界人士表示，許多企業將供應鏈轉移至國外，是紡織服裝出口下滑的最主要原因。

在4月舉行的廣交會上，紡織服裝行業共有逾4600家企業參展，約佔全部參展企業數量的1／8。其中，有兩家參展商對財新網稱，主要市場紛紛限制原材料產地，諸多企業將供應鏈轉移至國外，是該行業出口下滑的最主要原因。

一位熟悉廣東省紡織服裝行業的人士表示，在最近一兩年，紡織服裝行業加速產業轉移，僅在廣東一省，「可能已經有30％的產能轉移到國外」。中國紡織品進出口商會（簡稱紡織商會）的數據顯示，在今年第一季度，廣東省的服裝出口額同比下降15％。

當前美國、歐盟、東協、日本是大陸服裝出口的主要市場，但美國近年對中國大陸服裝出口加徵關稅，大陸生產和人力成本亦逐年上升，許多企業為節省成本，紛紛將供應鏈轉至東南亞。