新北市議會總質詢，今由無黨聯盟議員登場，新北市議員李翁月娥直呼「市長你要為新北討公道」，新北包含統籌分配稅款六都最低，蘆洲南北側開發案卡中央2年半萬坪醫院卡關，甚至是機場捷運A2a躺交通部，還有徐匯中學變電所室內化工期竟要19年，盼侯當上總統後馬上解決，為新北討公道。侯友宜說，中央不能再拖，更應該跟地方說清楚問題在哪，這是一個態度。

「未來你當總統一定要為新北討公道」李翁月娥認為，侯市長現在做得很好，未來可做得更好，新北人口多台北100多萬，但中央統籌分配稅每年卻少了一百多億，可減輕父母辛苦，也能讓教保員獲得更好福利。

侯友宜表示，統籌分配稅款對新北不公平，按比例計算，若北市拿100％，新北只有48％，高雄也有60％多，桃園則有54％；若是一般補助款，若台南拿100％，新北補助只有24％，兩項都是六都最低。

李翁月娥也說，市長可以用這麼少錢可以做這麼好不簡單，但還有蘆洲萬坪醫院市都委會已經通過兩年多，卻卡在內政部這麼久，選舉都選完了還沒消息，他以無黨議員身份來看，不管哪一黨做都一樣，但會顧百姓的才有效，侯友宜在去年選舉把綠到出汁的三蘆翻轉，就是因建設做得好，她認為侯友宜做總統可以更快速解決這些問題。

李翁也舉五泰輕軌可行性評估通過，綜合規畫要趕快，另外還有三重機捷A2A地方提報交通部修了很多次還沒下文，拜託中央不要再擋；另還有徐匯中學變電所室內化明年要動工，但工期竟然長達19年，「命活得長的才能享受到」。

侯友宜表示，蘆洲萬坪醫院是他念茲在茲的建設，當初市都委會很快就通過了，卡在內政部兩年半，希望今年底會下來最好「不要再拖了」，可以照顧大漢溪以北更多的朋友。

侯友宜也說， 五泰輕軌可行性研究已經核定，希望新北提報綜合規畫報告後，要趕快核定，完工後，讓新北成為最重要的大城市。

對於李翁認為中央在擋建設，侯友宜也說，中央應該要站出來說，立委也要站出來說清楚，到底問題在哪，要跟當地民眾說清楚，「這才是一個態度」。

侯友宜也說，徐匯中學變電所議員關心很多年，確實影響市容與發展，工期19年，孩子剛出生都可以去當兵了，真的拖太久， 不能蘆洲南北側完工了，這邊還沒好，希望中央一起來拚。