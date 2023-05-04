台東縣關山、成功鎮近日分別傳出毒樹事件，3棵超過30年以上的大樹遭人鑽孔注射不明液體，因此枯萎死亡。台東縣警局關山及成功分局表示，已受理並調查偵辦中。

台東縣關山鎮1棵台灣欒樹遭人鑽孔。（蔡旻妤攝）

成功鎮成廣澳文化地景旁私人土地上兩棵樹，同樣遭人蓄意鑽孔、灌入不明液體導致死亡，其中是1棵50多年麵包樹、另1棵則是30多年的大葉欖仁樹。

許姓地主憤怒表示，麵包樹的下面被惡意鑽洞，還放了不明液體，樹就死掉了，不僅沒辦法遮蔭，整個家族都很難過，因為這是阿公生前種的。

台東縣關山鎮1棵台灣欒樹遭人鑽孔。（蔡旻妤攝）

關山鎮日式警察老宿舍門口，路旁1棵台灣欒樹整株枯黃葉子掉落，與鄰近綠意盎然樹木截然不同。仔細一看樹根被鑽了5個洞，塞了木頭，洞口疑似有被灌入不明液體。

關山鎮長彭成豐說，毒樹是違法的事情，尤其台灣欒樹是台灣特有種，呼籲大眾應該好好愛護。他強調，這棵大樹屬於公有財產，將會進一步調查。

台東縣警方呼籲，行道樹是公有財產，私人種的樹為私人財產，兩者遭下毒的行為都違法，同時可能會危害人和其他動物，警方協同林務局將釐清破壞原因並循線積極偵辦。