根據DIGITIMES研究中心分析師蕭聖倫觀察，成熟巿場高利率、高通膨環境未見顯著改善，對消費者與企業支出衝擊不斷擴大，已嚴重影響美系雲端巨頭資料中心的建置與規畫，並繼續削弱伺服器品牌商的企業訂單，第1季大型公有雲業者包括Meta及亞馬遜(Amazon)皆看淡雲端業務前景，明顯放緩拉貨力道，使美系資料中心業者整體出貨季減超過8%，而成熟國家企業用戶亦大幅降低自有伺服器布建，使品牌商包括戴爾(Dell)及惠普(HPE)出貨皆季減2位數百分比，中系資料中心亦在美國高階IC禁令及中國數位經濟停滯影響下，出貨呈現季衰退。

不僅第1季狀況不好，第2季展望也持續疲弱，DIGITIMES預期出貨可望小幅反彈近4%，其中美系資料中心出貨將不如整體表現，因預期Meta仍將繼續下修出貨，而微軟(Microsoft)、Google等業者雖開始因應ChatGPT熱潮增加AI伺服器訂單，但其佔整體伺服器出貨比率有限，品牌業者第2季預期表現較佳，出貨可季增中高個位數，因業者將開始衝刺新一代平台出貨。中系資料中心業者因基期較低，出貨亦將有個位數季增表現。

不過，全球伺服器需求低迷不振，且AI相關伺服器訂單也是零星可數，整體產業狀況不佳，且奇鋐股價已大漲50%，未影響美系外資對奇鋐的關愛，美系外資最新報告以預期奇鋐伺服器業務在2022年到2025年年複合成長率可以達20%，並以奇鋐明年的業績，將奇鋐目標價上調至200元，雖然美系外資報告也看好雙鴻及建準可望受惠伺服器平台升級及和PC產業回升，但對兩家看法相對保守，僅給予「觀望」評等，雙鴻目標價為260元，建準目標價為58元。